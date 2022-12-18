Haliliye'nin Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. Çöp toplayan belediye işçileri, konteynerin içerisinde kesilmiş eşek ayakları ile soyulmuş derisini buldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Çöpten çıkartılan malzemeler araca yüklenerek bölgeden kaldırıldı. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, malzemeleri çöpe bırakan kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Şanlıurfa’da iğrenç görüntü: Çöpten eşek ayakları ve derisi çıktı!