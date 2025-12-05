Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da iki araç birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü! 1'i ağır 11 yaralı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, 1 yaralının durumunun ağır olduğu belirlendi.

Korkutan kaza, Şanlıurfa-Suruç kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Y. idaresindeki otomobil ile Sinan D. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri ile çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri tarafından ise yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan otomobil sürücüsü Hüseyin Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

