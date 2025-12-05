Şanlıurfa’da iki araç birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü! 1’i ağır 11 yaralı

Korkutan kaza, Şanlıurfa-Suruç kara yolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Y. idaresindeki otomobil ile Sinan D. yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri ile çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri tarafından ise yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.