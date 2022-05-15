Şanlıurfa’da mide bulandıran görüntü! Sosyal medyadan tepki yağdı: ’Alacak olan bir daha düşünsün’

Şanlıurfa yöresine özgü 'isot' adıyla bilinen acı pul biberi satışı yapan bir esnaf, iddiaya göre yere dökülen biberleri fırçayla süpürerek yeniden tezgaha koydu.
GÖRÜNTÜLERE SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Tesadüfen işyerinin bulunduğu Açıksu Caddesinden geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntü, sosyal medyada paylaşıldı. Tepkiye yol açan görüntülerin ardından Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, işyerinde denetim yaptı.
Öte yandan tepkiye yol açan görüntüler üzerine isot satışı yapan iş yerlerinde zabıta ekiplerince denetim yapıldı.
Denetimlerde bozuk olduğu belirlenen 97 kilo domates salçası, 93 kilo zeytin, 85 kilo turşu, 63 kilo peynir, 36 kilo kuru yemiş ile son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 120 ürüne el konuldu.