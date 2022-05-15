Şanlıurfa’da mide bulandıran görüntü! Sosyal medyadan tepki yağdı: ’Alacak olan bir daha düşünsün’

GÖRÜNTÜLERE SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Tesadüfen işyerinin bulunduğu Açıksu Caddesinden geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntü, sosyal medyada paylaşıldı. Tepkiye yol açan görüntülerin ardından Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, işyerinde denetim yaptı.