Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da mide bulandıran görüntü! Sosyal medyadan tepki yağdı: 'Alacak olan bir daha düşünsün'
Giriş Tarihi: 15.5.2022 23:29 Son Güncelleme: 15.5.2022 23:31

Şanlıurfa'da mide bulandıran görüntü! Sosyal medyadan tepki yağdı: 'Alacak olan bir daha düşünsün'

Şanlıurfa’da mide bulandıran görüntü! Sosyal medyadan tepki yağdı: ’Alacak olan bir daha düşünsün’

Şanlıurfa’da mide bulandıran bir olay yaşandı. Yere dökülen pul biberi toplayarak yeniden satışa sunan esnaf, tesadüfen olay yerinde olan bir vatandaş tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler sosyal medyada tepkilere yol açtı. Harekete geçen zabıta ekiplerince gerçekleştirilen denetimde esnafa para cezası kesildi, satılmak istenen biberler iise imha edildi.

Şanlıurfa yöresine özgü 'isot' adıyla bilinen acı pul biberi satışı yapan bir esnaf, iddiaya göre yere dökülen biberleri fırçayla süpürerek yeniden tezgaha koydu.

GÖRÜNTÜLERE SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Tesadüfen işyerinin bulunduğu Açıksu Caddesinden geçen bir vatandaş tarafından çekilen görüntü, sosyal medyada paylaşıldı. Tepkiye yol açan görüntülerin ardından Büyükşehir Belediyesi ile Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri, işyerinde denetim yaptı.

İş yerindeki isotlara, imha edilmek üzere el konuldu. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, işyeri sahibine 8 bin 500 lira cezai işlem uygulandığı ifade edildi.


Öte yandan tepkiye yol açan görüntüler üzerine isot satışı yapan iş yerlerinde zabıta ekiplerince denetim yapıldı.

Denetimlerde bozuk olduğu belirlenen 97 kilo domates salçası, 93 kilo zeytin, 85 kilo turşu, 63 kilo peynir, 36 kilo kuru yemiş ile son kullanma tarihi geçmiş 4 bin 120 ürüne el konuldu.

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Şanlıurfa'da mide bulandıran görüntü! Sosyal medyadan tepki yağdı: 'Alacak olan bir daha düşünsün'
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