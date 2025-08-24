Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı! "Tarihteki ilk çiğköfte leğeni"
Şanlıurfa’da 12 Tepeler Projesi kapsamında yürütülen Sayburç kazılarında ilginç bir buluntu ortaya çıktı. Köydeki vatandaşların “çiğköfte leğeni” olarak adlandırdığı tarihi eser, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti.

Karahantepe ve Göbeklitepe gibi 12 tepenin listesinde yer alan Sayburç Köyü'nde 3 yıldır devam eden kazılarda bugüne kadar önemli bulgular gün yüzüne çıkarıldı. İlkbahar ve sonbahar aylarında sürdürülen kazılarda son olarak ortaya çıkarılan taş eser, köylüler tarafından çiğköftenin yoğrulduğu ilk leğen olarak nitelendiriliyor.

Eserin hemen yanında ise baharat ve etin dövüldüğüne inanılan konik taşlarla, bunları ezmeye yarayan farklı taş parçaları bulundu. Bölgeyi her gün ziyaret eden yüzlerce turist, buluntuyu "tarihin ilk çiğköfte leğeni" olarak görerek büyük ilgi gösteriyor.

Köylüler, Şanlıurfa'nın yöresel lezzeti olan çiğköftenin bu topraklarda doğduğunu savunurken, kazılarda ortaya çıkan eserlerin de ilk çiğköfte yoğrulan mutfak malzemeleri olabileceğini ileri sürüyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

