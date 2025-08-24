Şanlıurfa'da ortaya çıktı! Görenler şaştı kaldı! "Tarihteki ilk çiğköfte leğeni"

Karahantepe ve Göbeklitepe gibi 12 tepenin listesinde yer alan Sayburç Köyü'nde 3 yıldır devam eden kazılarda bugüne kadar önemli bulgular gün yüzüne çıkarıldı. İlkbahar ve sonbahar aylarında sürdürülen kazılarda son olarak ortaya çıkarılan taş eser, köylüler tarafından çiğköftenin yoğrulduğu ilk leğen olarak nitelendiriliyor.