Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa'da otomobil ile çarparak küçük Merve'yi hayattan koparmıştı: O sürücü yakalandı
Giriş Tarihi: 23.8.2025 12:40 Son Güncelleme: 23.8.2025 12:53

Şanlıurfa'da otomobil ile çarparak küçük Merve'yi hayattan koparmıştı: O sürücü yakalandı

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Sakat'a (11), otomobili ile çarparak ölümüne neden olan sürücü A.A. yakalandı.

DHA
Şanlıurfa’da otomobil ile çarparak küçük Merve’yi hayattan koparmıştı: O sürücü yakalandı

Yürek burkan kaza, dün saat 16.30 sıralarında Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. A.A.'nın kullandığı 63 AP 690 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Sakat'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Sakat, metrelerce yola savruldu. Kazanın ardından sürücü, olay yerinde aracının plakasını düşürüp kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Merve Sakat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sakat'ın cenazesi otopsi sonrası toprağa verilirken, kaçan sürücü A.A. yakalandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa'da otomobil ile çarparak küçük Merve'yi hayattan koparmıştı: O sürücü yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz