Şanlıurfa’da otomobil TIR’a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza Suruç- Birecik karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan hafif ticari araç direksiyon hakimiyetini kaybederek arkadan TIR'a çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık, itfaiye ve güvenlik ekiplerine bildirdiler.



Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yaralılara müdahale etti. Kazada 1 kişi öldü 1 kişi ise yaralandı. Yaralı kişi sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen araç daha sonra çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Ekipler olay ile ilgili soruşturma başlattı.