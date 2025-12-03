Şanlıurfa’nın ölüm yolunda kaza:1 Ölü

Eyyübiye ilçesi Şanlıurfa-Akçakale yolu üzeri Abdurrahman Dede Mahallesi yakınlarında sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emrullah Aytekin'e (17) çarptı. Emrullah Aytekin çarpmanın şiddetiyle metrelerce uzağa fırladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede Emrullah Aytekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aracı bırakıp kaçan sürücü polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Vatandaşlar tarafından ölüm yolu olarak adlandırılan Şanlıurfa Akçakale karayolunda haftada 6-7 maddi trafik kazası olurken haftada bir ölümlü de trafik kazası meydana geliyor.