Şanlıurfa’da silahlı kavgada bir kişi öldü

Olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanılan tartışma kısa süre içerisinde silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında üzerine mermi isabet eden bir kişi yaralandı. Kavgayı gören mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler olaya müdahale etti. Yaralanan şahıs sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı Mehmet Ş. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Mehmet Ş.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis olaya karışan şahısları yakalamak için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.