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Giriş Tarihi: 19.3.2023 21:54 Son Güncelleme: 19.3.2023 22:09

Şanlıurfa'daki trafik kazasında özel kalem müdürü hayatını kaybetti

Şanlıurfa Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Kalem Müdürü Aziz Tekin geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’daki trafik kazasında özel kalem müdürü hayatını kaybetti

Kaza, Şanlıurfa-Viransehir yolu üzerinde meydana geldi. Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Kalem Müdürü Aziz Tekin'in kullandığı araç, sağanak yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada Aziz Tekin hayatını kaybederken aile bireyleri ise yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, hayatını kaybeden Tekin'in cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şanlıurfa'daki trafik kazasında özel kalem müdürü hayatını kaybetti
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