Şanlıurfa’daki trafik kazasında özel kalem müdürü hayatını kaybetti

Kaza, Şanlıurfa-Viransehir yolu üzerinde meydana geldi. Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Kalem Müdürü Aziz Tekin'in kullandığı araç, sağanak yağış dolayısıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Aziz Tekin hayatını kaybederken aile bireyleri ise yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, hayatını kaybeden Tekin'in cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.