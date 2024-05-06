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Giriş Tarihi: 6.5.2024 21:22 Son Güncelleme: 6.5.2024 22:55

Şanlıurfa’ya 150 milyonluk hibe verilecek

Şanlıurfa'nın tarihine ışık tutacak önemli bir adım atılıyor. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Şanlıurfa'da meydana gelen depremin ardından zarar gören 110 tescilli yapının restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaklaşık 150 milyon liralık hibe desteği sağlanacağını duyurdu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’ya 150 milyonluk hibe verilecek

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin etkisiyle hasar gören Şanlıurfa, acil restorasyon çalışmalarının hızlandırılmasını bekliyordu. Bu doğrultuda yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Şanlıurfa'nın kültürel mirasını korumak amacıyla önemli bir destek sağlayacağı belirtildi.

Milletvekili Yazmacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlıurfa'mızın tarihi yeniden canlanacak. Tarihin, medeniyetlerin, kültürlerin beşiği Şanlıurfa'da depremden zarar gören 110 tescilli yapının restorasyonu için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaklaşık 150 milyon liralık hibe desteği belirlendi." ifadelerine yer verdi.

Restorasyon projelerinin tamamlanmasının ardından tescilli yapıların da ayrıca uygulama destek hibesi alması için görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Bu desteklerin Şanlıurfa'nın tarihini yeniden canlandırması ve kültürel mirasını koruması adına büyük bir adım olduğu vurgulandı.

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Şanlıurfa’ya 150 milyonluk hibe verilecek
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