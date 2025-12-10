Haberler Yaşam Haberleri Şans Topu sonuçları kazandıran rakamlar! 10 Aralık 2025 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı yayında!
Giriş Tarihi: 10.12.2025 21:01 Son Güncelleme: 10.12.2025 21:02

Şans Topu sonuçları kazandıran rakamlar! 10 Aralık 2025 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı yayında!

10 Aralık 2025 tarihine ait Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. Haftanın kazanan numaraları ve büyük ikramiye miktarı belli oldu. 2.303.175 TL’lik ikramiyenin talihlisi merak edilirken, sonuç kontrol işlemleri Milli Piyango İdaresi’nin resmi sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İşte Şans Topu sorgulama ekranı ve detaylar…

10 Aralık 2025 tarihli Şans Topu sonuçları vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte kazanan numaralarla beraber büyük ikramiye tutarı da açıklandı. 2.303.175 TL'lik ikramiyenin isabet ettiği talihli araştırılırken, sonuçlar resmi Milli Piyango Online sitesi üzerinden sorgulanıyor. İşte Şans Topu sonuç ekranı bağlantısı…

10 ARALIK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Şans Topu çekilişi haftanın 2 günü gerçekleşiyor.

İşte 10 Aralık 2025 Şans Topu çekilişi talihli rakamlar:

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

