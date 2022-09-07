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Giriş Tarihi: 7.9.2022 11:01 Son Güncelleme: 7.9.2022 11:12

Sansasyonel eylem hazırlığındaki 5 deaşlı yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı birimleri, DEAŞ’ın sözde yargı, istihbarat, eğitim, sosyal medya sorumluları ile örgüt imamı sansasyonel eylem hazırlığındayken yakalandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Sansasyonel eylem hazırlığındaki 5 deaşlı yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suriye Görev Gücü tarafından gerçekleştirilen operasyonda; PKK/KCK- PYD/YPG terör örgütünün Suriye Haseke El Kef Cezaevinden Cerablus'a gitmesi şartıyla tahliye ettiği DEAŞ'ın sözde yargı sorumlusu Rami Remo kod adlı Ramo Muhammed El Hamed eylem hazırlığında iken yakalandı.

DEAŞLILARIN ADINI VERDİ

Ramo Muhammed El Hamed'in ifadesi doğrultusunda ise Türkiye'de sansasyonel eylem yapma hazırlığında olan; sözde istihbarat sorumlusu Ebu Resul kod adlı İbrahim El Salih, sözde sosyal medya sorumlusu Ebu Eyup kod adlı Husam Davud, sözde eğitim sorumlusu Ebu Abdurrahman El Şami kod adlı Ahmed El Helo, sözde örgüt imamı Ebu Reşid kod adlı Kemi Aydan olmak üzere 4 DEAŞ mensubu Suriye Cerablus bölgesinde sınırı geçmeye çalışırken yakalandı. Ayrıca teröristlere yardım ve yataklık ettiği belirlenen 6 işbirlikçi de gözaltına alındı. Söz konusu teröristler ile birlikte; 1 Kalaşnikov, ele geçirildi.

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Sansasyonel eylem hazırlığındaki 5 deaşlı yakalandı
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