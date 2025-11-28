Şantiyede dehşet | İş arkadaşını öldüresiye dövdü: Beyin kanamasına yol açtı!

Dehşete düşüren olay, 26 Kasım tarihinde akşam saatlerinde İskenderun ilçesi Numune Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan şantiyede yaşandı. Şantiyede sıvacı olarak çalışan 41 yaşındaki F.A., birlikte çalıştığı 22 yaşındaki K.K. ile kavga etti.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Kavga esnasında kafasından yaralanan 22 yaşındaki K.K. beyin kanaması geçirerek hastanede tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi K.K. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak mahkemece tutuklandı.