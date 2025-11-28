Haberler Yaşam Haberleri Şantiyede dehşet | İş arkadaşını öldüresiye dövdü: Beyin kanamasına yol açtı!
Giriş Tarihi: 28.11.2025 11:11

Hatay'da şantiyede birlikte çalıştığı 22 yaşındaki arkadaşını öldüresiye döven şahıs mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavi altına alınan şahsın beyin kanaması geçirdiği belirlendi.

Dehşete düşüren olay, 26 Kasım tarihinde akşam saatlerinde İskenderun ilçesi Numune Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan şantiyede yaşandı. Şantiyede sıvacı olarak çalışan 41 yaşındaki F.A., birlikte çalıştığı 22 yaşındaki K.K. ile kavga etti.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Kavga esnasında kafasından yaralanan 22 yaşındaki K.K. beyin kanaması geçirerek hastanede tedavi altına alındı. Olayın şüphelisi K.K. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak mahkemece tutuklandı.

