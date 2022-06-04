Haberler Yaşam Haberleri Sapanca'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Giriş Tarihi: 4.6.2022 19:34

Sapanca'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

DHA
Sapanca’da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Rüstempaşa Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Naser Agazadeh (44) yönetimindeki 34 S 7586 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Taner Kayhan'ın (45) kullandığı 07 AHD 648 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Naser Agazadeh, Taner Kayhan ile aynı araçta bulunan Zerrin Kayhan (40), Aydın Boztaş (46) ve Filiz Boztaş (44), yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulunarak hastanelere kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Asgari ücret 2022 için yeni reçete! Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası dikkat çeken ücret tablosu: Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar olacak?
SİGARA FİYATLARI 2022 HAZİRAN GÜNCEL LİSTE: Sigaraya zam mı geldi? 4 Haziran bugün marka marka güncel sigara fiyatları ne kadar, en ucuzu kaç TL oldu?
Emekli maaşı zammı temmuz 2022 ne kadar olacak? En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı kaç TL, kim ne kadar maaş alacak?
Tarlasındaki mor taşların değerini sonradan anladı! 7 kamyon çaldılar... Meğer servet değerindeymiş
Emekli zammı son dakika gelişmeleri: SSK Bağkur 2022 En düşük ve en yüksek emekli maaş zammı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz!
SON DAKİKA: Asgari ücret Temmuz zammı için yeni reçete! Enflasyon oranı sonrası tablo netleşti: Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret 2022 açıklaması
LİSE TABAN PUANLARI 2022: LGS Taban puanları ile Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri için 2021 yılı ve yüzdelik dilimleri listesi
Milyonları ilgilendiren Temmuz zammı yolda! 800 TL'ye varan artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…
SON DAKİKA: Terör karargahına 500 metre! Hareketlilik böyle görüntülendi: Keskin nişancılar, zırhlı araçlar, ağır silahlar, tüneller...
ARKADAŞINA GÖNDER
Sapanca'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA