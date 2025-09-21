Sapanca’da kaçak sulamaya geçit yok

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, son 65 yılın en kurak yazını yaşayan ve yüzlerce metre çekilen Sapanca Gölü'nde denetimlerini sıklaştırdı. Göl havzasında yürütülen çalışmalarda tarım arazisi ve bahçe sulamaları ile göl kıyısındaki yapılara su sağlamak için kullanılan kaçak hatlar tespit edildi. Şimdiye kadar 28 izinsiz hattın belirlendiği denetimlerde, göl boyunca tarama ve kayıt süreci sürüyor. Ekipler, göl içerisinde izinsiz sulama amacıyla kullanılan dalgıç pompaları tespit etti. Detaylı incelemeler ile tespit edilen kaçak kullanımlar, yasal işlem başlatılması için ilgili kurumlara bildirildi.