Sapık patrona gizli kamera cezası

İstanbul Bayrampaşa'da Onur A.'ya (42) ait şirkette işe başlayan Ece Ö. (21), sözlü tacize uğradığı gerekçesiyle istifa kararı aldı. 2022 Aralık ayında eski iş arkadaşı, Ece Ö.'yü arayarak işyerindeki ortak tuvalete yerleştirilmiş gizli kameralar bulduğunu belirterek kendisinin de olduğu görüntüleri izletti. Skandal olayın ardından savcılığa giden genç kadın sapık patronu hakkında suç duyurusunda bulundu. İş arkadaşlarıyla birlikte savcılıkta ifade veren genç kadın, kendisine ait kayıtların da olduğu 285 video bulunduğunu söyledi. Hatta şüpheli Onur A.'nın kameraları yerleştirirken kendisini de kaydettiği ve bu şekilde deşifre olduğu anlatıldı. Savcılık şikâyetin ardından sapık patron hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Mahkeme karşısına çıkan Onur A.'ya 4 yıl hapis cezası verildi.