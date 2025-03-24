Saraçhane’deki vandallar kırmıştı: Tarihi mezar taşının kime ait olduğu ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her konuşmasında ısrarla sokak çağrısı yaptı. "Polis barikatlarını yıkın geçin" ifadelerini kullandı. Vandallar da bu çağrılara kayıtsız kalmadı.
İstanbul Saraçhane'deki izinsiz gösterilerde eylemciler sokakları savaş alanına çevirip, polislere asit ve balta ile saldırdı. Polislere meşale ve havai fişek de atan göstericiler, son olarak Şehzadebaşı Cami'ndeki tarihi mezarların taşlarını kırdı.
Vali Gül sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada ise "Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hakettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.
SULTAN BAYEZİD CAMİİ İMAMINA AİT
Şehzadebaşı'nda tarikat tâc-ı şerifli kırılan şahidenin Sultan Bayezid Camii imamına ait emsalsiz taşlardan olduğu ortaya çıktı.
Tarihi mezar taşının okunuşu ise şöyle: Dar-ı fenadan dar-ı bekaya rıhlet eden Sultan Bayezid-i Veli Câmi-i Şerîfi imâmı merhûm Es-Seyyid Mehmed Efendi'nin ruhiçün fâtiha Sene 1156