Saraçhane’deki vandallar kırmıştı: Tarihi mezar taşının kime ait olduğu ortaya çıktı

Vali Gül sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada ise "Bu alçakça eylemleri gerçekleştiren şahıslara hakettikleri cezalar verilecektir. Vatandaşlarımızdan istirhamımız; yüzü maskeli kişilerin bulunduğu ortamlardan uzak durmaları ve izinsiz hiçbir gösteriye katılmamalarıdır. Kamu düzenini bozan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir" ifadelerini kullandı.