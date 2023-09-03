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Giriş Tarihi: 3.9.2023 11:09 Son Güncelleme: 3.9.2023 11:11

Şarampole yuvarlanan motosikletin kasksız sürücüsü öldü

İzmir Karabağlar'da 20 metreden şarampole devrilen motosikletin kasksız sürücüsü Selahattin Faydalı (28), hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları sinir krizleri geçirdi...

DHA
Şarampole yuvarlanan motosikletin kasksız sürücüsü öldü

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Ali Fuat Erdem Mahallesi 9786 Sokak'ta meydana geldi. Selahattin Faydalı'nın kontrolünü yitirdiği plakasız motosikleti yaklaşık 20 metreden şarampole devrildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kask takmadığı görülen Faydalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Faydalı'nın kaza geçirdiğini duyarak olay yerine gelen gözyaşlarını tutamayan yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Faydalı'nın cenazesi, morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Şarampole yuvarlanan motosikletin kasksız sürücüsü öldü
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