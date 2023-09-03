Şarampole yuvarlanan motosikletin kasksız sürücüsü öldü

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kask takmadığı görülen Faydalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Faydalı'nın kaza geçirdiğini duyarak olay yerine gelen gözyaşlarını tutamayan yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Faydalı'nın cenazesi, morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.