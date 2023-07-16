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Giriş Tarihi: 17.7.2023

‘Sarı gelin’ strese girdi

Trakya’da üreticinin ‘sarı gelin’ olarak adlandırdığı ayçiçeği, son dönemde etkisini gösteren aşırı sıcaklardan dolayı strese girdi. Çiftçiler bölgede 40 dereceyi bulan sıcaklıkların devam etmesi durumunda ayçiçeğinde verimin azalıp, kalitenin düşeceğinden endişeli

‘Sarı gelin’ strese girdi
Türkiye genelinde ilkbaharla birlikte ekimine başlanan ayçiçeğinde, ülke ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Trakya'da, üründe aşırı sıcaktan dolayı stres görülmeye başlandı. Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi geçtiği bölgede mevsim yağışlarını alan ayçiçeklerinde aşırı sıcaklardan dolayı terleme yaşandığını belirten Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölüm Başkanı ve Bitki Islahı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, bunun üründe su kaybına, dolayısıyla da verim düşüşüne yol açtığını söyledi. Prof. Dr. Kaya, aşırı sıcaklıkların devam etmesi durumunda ayçiçeğinde verimin azalıp, kalitenin düşebileceğine dikkat çekti. Aşırı sıcaklıkların ayçiçeğine etkisinin üç açıdan değerlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Kaya, "Özellikle son dönemlerde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkmaya başladı. Bu dönem ayçiçeğinin her üç döneminde de üç farklı verime olumsuz etki sağlayacak. Hali hazırda çiçeklenmesini tamamlamış olan süt olum devresinde tam serin hava istiyor. Her ne kadar yağmur yağdıysa da aşağıdan yukarı doğru aşağı çıkan bir serinlik verse de yukarıdaki çok aşırı sıcaklıklar oradaki dane verimlerinden hem verim kaybı hem de süt olum evresindeki suyunu çok çabuk kaybetmesine neden oluyor. Normalde 1 hafta, 10 gün kaybetmesi gerekirken 2-3 günde kaybediyor ve ne oluyor? İnce dane ve yağ oranları düşüyor. Yani hem kalitesi, yağ oranı düşüyor, kabuk oranı artıyor hem de verimi düşüyor" dedi. DHA

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‘Sarı gelin’ strese girdi
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