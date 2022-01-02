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Giriş Tarihi: 2.1.2022 14:53 Son Güncelleme: 2.1.2022 14:56

Sarı kuyruk 2. gününde

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Sarı kuyruk 2. gününde

İstanbul’da yeni yılın gelişiyle taksi ücretlerine yüzde 36’lık bir zam geldi. Fiyat tarifesinde yapılan değişikliğin ardından taksimetrelerini güncellemek isteyen taksici esnafı yetkili servislerin yolunu tuttu. Avrupa yakasında Bağcılar’da, Anadolu’da ise Ataşehir’de yer alan servislerin önünde uzun kuyruklar oluştu. Saatler boyunca “sarı kuyruk”ta sıra bekleyen 17 bin taksicinin çilesi, yeni yılın ikinci gününde de devam etti. Taksici esnafı “Saatlerce sırada bekliyoruz, tuvalet yapacak yerimiz bile yok” diyerek dert yandı.

Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM), yeni yılda artan girdi maaliyetlerinin ardından İstanbul'da ulaşım ücretlerinde yüzde 36'lık fiyat artışı talebinde bulundu.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) kabul edilen yeni tarifenin ardından taksici esnafı, taksimetrelerini güncellemek için soluğu yetkili servislerde aldı.

ÇİLE İKİNCİ GÜNDE DE DEVAM ETTİ

17 bin 395 taksinin bulunduğu megakentte, taksimetrelerin güncellenmesi için iki adres vardı. Avrupa'da Bağcılar, Anadolu'da ise Ataşehir... 3 farklı firmaya ait yetkili servislerin birbirlerine yakın mesafede bulunması yeni yılın ikinci gününde de sokakları sarıya boyadı. Neredeyse servislerin bulunduğu bölgede her yer taksilerle dolup taştı. Uzun kuyruklarda saatlerce bekleyen kimi taksici aracında uyuyakaldı, kimi taksici ise kontak kapatıp diğer işlerini halletmeye gitti.

TUVALET SIKINTISI

Sırada uzun saatler boyunca bekleyen taksici esnafının iki büyük sorunu vardı. Şoförlerden Mahsun Çevik "İki gündür bu sıraya girip çıkıyorum. Tek bir tuvalet yok. Mobil tuvalet hizmeti bekliyoruz. Yüzlerce, binlerce taksici burada bekliyor, bu insanların ihtiyaçlarını giderecek bir hizmete açız. Hafta sonu her yer kapalı, mağduruz" diye konuştu.

SİFTAHSIZ İKİNCİ GÜN

Şoförlerin bir diğer büyük sorunu ise kuyrukta ölü geçen değerli zamanlarıydı. Kutbettin Halaoğlu "2 saattir sıradayım. Önümde bir 2 saatlik daha sıra var. Siftah yapamadık. İstanbullu taksi bekliyor, taksici İstanbullu'yu bekliyor" ifadelerini kullandı.

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Sarı kuyruk 2. gününde
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