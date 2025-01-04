Sarıkamış Ekspresi kahramanlık durağında

Ankara Tren Garı'ndan yola çıkan ve 24 saat süren yolculuğun ardından Sarıkamış'a ulaşan Sarıkamış Ekspresi, Sarıkamış Şehitleri'ni Anma Programı etkinliklerinin simgesi oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü ilçede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 235 yolcuyu taşıyan treni karşıladı. Bakan Göktaş, Sarıkamış Garı'nda protokol üyeleri ve bayraklarla karşılanan treni hareket diskiyle durdurdu. Trenden ilk inen öğrenciye çiçek takdim eden Bakan Göktaş, hem yolculardan hem de etkinlik için gelen konuklardan büyük ilgi gördü.

"Aziz şehitlerimizin mücadelesini anlatıyoruz"

Bakan Göktaş, törende yaptığı konuşmada Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümünde düzenlenen bu anlamlı organizasyonun önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Bugün, ecdat yadigarı bu topraklarda bir aradayız. Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve yurt dışından gelen evlatlarımızla aziz şehitlerimizin kahramanlıklarını anmak ve mücadelelerini genç nesillere aktarmak üzere buradayız. Sarıkamış, Türk askerinin her türlü şartta kahramanca mücadele ettiğini gösteren önemli bir tarihî dönüm noktasıdır."

Şehitlere minnet, gençlere bilinç

Bakan Göktaş, Sarıkamış Ekspresi ile gelen öğrencilerin çoğunun ilk kez bu toprakları gördüğünü belirterek, "Onlara bu topraklarda gerçekleşen kahramanlık mücadelesini anlatmak, Türk milletinin cesaret ve fedakarlığını hissettirmek için buradayız. Şehit yakınlarımız ve gazilerimizle birlikte düzenlediğimiz bu tür etkinliklerle, aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, mekanlarının cennet olmasını diliyorum" dedi. Törende, bakanlığın çeşitli hizmet yurtlarından gelen gençler ve protokol üyeleri, Sarıkamış Ekspresi ile gelen yolcuları coşkuyla karşıladı.