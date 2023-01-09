Sarıkamış şehitleri anısına Erek Dağı’na tırmandılar

Van Büyükşehir Belediyesi ve AFAD, Sarıkamış şehitlerini anmak için Van'ın en yüksek dağlarından olan Erek Dağı'na bir tırmanış gerçekleştirdi. Tırmanışa İstanbul, İzmir, Ağrı, Muş ve Bitlis'ten 42 profesyonel dağcı katıldı. Önceki gece saat 03.00'te Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde bir araya gelen profesyonel dağcılar, araçlarla Bakrakçı Mahallesi Yedikilise mevkiine gitti. Burada başlayan tırmanış sonucu dağcılar zirveye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tırmanış, zirvede çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.