Sarıkamış şehitleri anısına Erek Dağı’nda tırmanış gerçekleştirildi

Sarıkamış harekâtının 108. yıl dönümü için Türkiye'nin dört bir yanında ve Sarıkamış'ta 6-9 Ocak tarihleri arasında şehitleri anma programları düzenleniyor. Bu etkinlikler kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile birlikte profesyonel dağcılardan oluşan 42 kişilik ekip Sarıkamış şehitlerini anmak için Van'ın en yüksek dağlarından olan Erek Dağına bir tırmanış yapıldı.

Tırmanışa İstanbul, İzmir, Ağrı, Muş ve Bitlis'ten çok sayıda kişi katıldı. Saat 03.00'da Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası önünde bir araya gelen profesyonel dağcılar, araçlarla Bakrakçı Mahallesi Yedikilise mevkiine geldi. Burada başlayan zorlu tırmanış sonucu dağcılar zirveye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Doğa Yürüyüş Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen tırmanış burada çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.