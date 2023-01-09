Haberler Yaşam Haberleri Sarıkamış şehitleri anısına Erek Dağı'nda tırmanış gerçekleştirildi
Giriş Tarihi: 9.1.2023 10:56 Son Güncelleme: 9.1.2023 11:14

Sarıkamış şehitleri anısına Erek Dağı'nda tırmanış gerçekleştirildi

Van Büyükşehir Belediyesi Sarıkamış Şehitlerini anmak için 42 dağcının katılımıyla 3 bin 204 rakımlı Erek Dağına tırmanış gerçekleştirdi.

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Sarıkamış şehitleri anısına Erek Dağı’nda tırmanış gerçekleştirildi

Sarıkamış harekâtının 108. yıl dönümü için Türkiye'nin dört bir yanında ve Sarıkamış'ta 6-9 Ocak tarihleri arasında şehitleri anma programları düzenleniyor. Bu etkinlikler kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ile birlikte profesyonel dağcılardan oluşan 42 kişilik ekip Sarıkamış şehitlerini anmak için Van'ın en yüksek dağlarından olan Erek Dağına bir tırmanış yapıldı.

Tırmanışa İstanbul, İzmir, Ağrı, Muş ve Bitlis'ten çok sayıda kişi katıldı. Saat 03.00'da Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası önünde bir araya gelen profesyonel dağcılar, araçlarla Bakrakçı Mahallesi Yedikilise mevkiine geldi. Burada başlayan zorlu tırmanış sonucu dağcılar zirveye ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Doğa Yürüyüş Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen tırmanış burada çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

19 yıllık firar bankada bitti! 4.5 milyonluk vurgunda yakayı bakın nasıl ele verdi
Konut fırsatçısına ceza yolda
Ali Koç'tan Galatasaray derbisi sonrası taraftara mesaj: Dünyanın sonu değil
Bitmiştir bu iş
6’lı masanın HDP’li aday taktiği
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İngiliz sağlık sistemi çöktü! Sedye yerine çöp kapağı
Son dakika! Başkan Erdoğan: Seçim tarihi güncellenebilir
Akşener 15 Temmuz’da sepet yapmış
Aydın'daki patlamada eşini ve iki kızını kaybeden acılı baba SABAH'a konuştu: Benim yuvamı söndürdüler
ARKADAŞINA GÖNDER
Sarıkamış şehitleri anısına Erek Dağı'nda tırmanış gerçekleştirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA