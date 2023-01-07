Sarıkamış’ta 3 bin 180 rakımda şehitler anıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler, sanatçılar ve milli sporcularla Sarıkamış Ekspresi'yle çıktığı yolda Sarıkamış'a vardı. Varış noktasından önce Erzurum'da mola veren Kasapoğlu, "Sarıkamış ruhunu, bu bilinci ve şuuru gençlerimizle birlikte ilelebet payidar kılacağız" dedi.
SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ YERİNDE ANILACAK
Sarıkamış Ekspresi, Sarıkamış Tren İstasyonu'nda Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, gençlik merkezi gönülleri ve vatandaş tarafından karşılandı. Kasapoğlu, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümünde kahramanları büyük bir minnet ve rahmetle yad edeceklerini söyledi.
VEFA DUYGUSUYLA YÜRÜYECEĞİZ
Şehitler anısına Allahuekber Dağları'nda yürüyüş yapılacağını söyleyen Kasapoğlu, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerimizle bir vefa duygusuyla bu kutlu coğrafyanın ve vatanın bize ne zor şartlarda, ne kutlu bir mücadeleyle emanet edildiği hissiyatıyla hep birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.
CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILI APAYRI BİR HEYECAN
Kasapoğlu, "Bu yıl aynı zamanda bildiğiniz üzere Cumhuriyetin 100'üncü yılı ve Türkiye Yüzyılı'nın da başlangıcı. Apayrı bir heyecan ve birlik var. Kars halkına ve değerli protokole teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Sarıkamış'ın birlik, vefa ve direniş ruhunu en yüksek seviyede birlikte yaşayacağız. Umarım yolculuk yapan sizler de aynı duyguları yaşadınız. Tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.