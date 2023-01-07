Sarıkamış’ta 3 bin 180 rakımda şehitler anıldı

CUMHURİYET'İN 100'ÜNCÜ YILI APAYRI BİR HEYECAN

Kasapoğlu, "Bu yıl aynı zamanda bildiğiniz üzere Cumhuriyetin 100'üncü yılı ve Türkiye Yüzyılı'nın da başlangıcı. Apayrı bir heyecan ve birlik var. Kars halkına ve değerli protokole teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki Sarıkamış'ın birlik, vefa ve direniş ruhunu en yüksek seviyede birlikte yaşayacağız. Umarım yolculuk yapan sizler de aynı duyguları yaşadınız. Tüm yol arkadaşlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.