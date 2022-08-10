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Giriş Tarihi: 10.8.2022 19:55 Son Güncelleme: 10.8.2022 20:15

Sarıyer’de korku dolu anlar! 7 köpeğin arasında kaldı

Sarıyer’de milyonluk rezidansların bulunduğu bir sitede kaydedildiği belirtilen görüntülerde genç bir kadın 7 köpeğin arasında kaldı. Yaşanan korku dolu anlar vatandaşlar tarafından kaydedilirken genç kadın yardıma koşan bir kişi tarafından kurtarıldı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sarıyer’de korku dolu anlar! 7 köpeğin arasında kaldı

Sarıyer Maslak'ta milyonluk rezidansların içinde bulunduğu bir sitede çekildiği belirtilen görüntülerde sokak köpeklerinin arasında kalan genç bir kadın korku dolu anlar yaşadı. 7 köpeğin arasında kalan genç kadın, bir süre köpeklerden kurtulmaya çalıştı. Genç kadının durumunu gören bir kişinin köpekleri kovalaması sonucu genç kadın köpeklerin arasından kurtuldu.

VATANDAŞ KÖPEKLERİ KOVALADI

Görüntülerde yürümekte olan kadının etrafını 7 tane sokak köpeğinin sardığı görülüyor. Olayı gören bir kişi o anları kaydetmeye başlarken genç kadın bir süre sakin şekilde ilerleyerek köpeklerin arasından kurtulmak istiyor ancak köpekler peşinden gelmeye devam ediyor. Bir süre köpeklerle uğraşan kadın, olayı görüp yardıma koşan birinin köpekleri kovalamasıyla kurtulduğu görülüyor.



ŞÜKRÜ GENÇ'E TEPKİ

Genç kadının zor durumda olduğu anlarla ilgili paylaşımda bulunan bir kişi, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'i etiketleyerek, "İstanbul'un en lüks semtlerinden birinde, besleme yaptığınız hayvanlar insanlara saldırıyor, bisikletle, Scooter'la kimse geçemiyor. Besleme için bula bula yerleşim yeri önünü mü buldunuz? Vergisini düzenli ödeyen bir vatandaş olarak köpeklerin toplanmasını istiyorum"

Sarıyer'de korku dolu anlar! 7 köpeğin arasında kaldı | Video


"CANLI CANLI YERLER"

Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülerle ilgili olarak, "Diyecek bir şey bulamıyorum, çok yazık. İnsanoğlu bunu hak etmiyor, çok mu zor şu sokak köpeklerini toplamak, bunların eşkıyadan ne farkı var?" derken başka bir sosyal medya kullanıcısı ise "Kız tökezlese ve yere düşse felaket olur. Canlı canlı kızı yerler" diyerek tepkisini ortaya koydu.

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Sarıyer’de korku dolu anlar! 7 köpeğin arasında kaldı
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