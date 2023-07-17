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Giriş Tarihi: 17.7.2023 11:34 Son Güncelleme: 17.7.2023 11:41

Sarıyer’de korku dolu anlar: Kireçburnu’nda çırpınmaya başladı! Vatandaşlar kurtardı...

İstanbul Sarıyer’de serinlemek için denize giren bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

DHA
Sarıyer’de korku dolu anlar: Kireçburnu’nda çırpınmaya başladı! Vatandaşlar kurtardı...

Olay dün saat 19.30 sıralarında Kireçburnu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla geldiği Kireçburnu'nda serinlemek için denize giren Hakan D. bir anda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları denize atlayarak Hakan D.'yi sudan çıkardı. Baygın halde sudan çıkarılan Hakan D.'ye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak yoğun bakımda tedavi altına alınan Hakan D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi...

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Sarıyer’de korku dolu anlar: Kireçburnu’nda çırpınmaya başladı! Vatandaşlar kurtardı...
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