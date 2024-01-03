Şarjdaki telefon yangın çıkardı: 5 yaralı

Alevleri fark ederek uyanan Ruken K., çevredekilerden yardım istedi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evdekiler tahliye edilirken, yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Anne Ruken K., ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne, çocuklar da Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.