Şark Fatihi Karabekir Paşa’yı unutmadık

Milli Mücadele'nin sembol isimlerinden Kazım Karabekir vefatının 76. yılında özlem ve rahmetle anılıyor. 1. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sürecinde özellikle Doğu Anadolu'da gösterdiği başarılar dolayısıyla "Şark Fatihi" olarak anılan Kazım Karabekir Paşa, Türk tarihinin mümtaz kahramanları arasında yer alıyor. Karabekir, kurduğu yetimhaneler aracılığıyla 6 bin şehit çocuğuna kol kanat germişti.Erzurum Kongresi'nin toplanmasında kritik bir rol oynayan Karabekir, Ermeni çetelerince işgal edilen Doğu illerini geri aldı. Doğu'daki başarısının ardından emrindeki ordunun büyük kısmını Batı Anadolu'daki orduları desteklemek üzere sevk etti. Kahramanlıklarından dolayı İstiklal Madalyası verildi.Karabekir Paşa, kurduğu yetimhanelerde 6 bin şehit çocuğunun eğitimini sağladı. Devlete önemli hizmetlerde bulunan Karabekir, TBMM Başkanlığı da yaptı. Karabekir 26 Ocak 1948'de Ankara'da vefat etti.