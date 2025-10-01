Şarkıcı Güllü’nün ölümünde yeni görüntü ortaya çıktı! Kızının çığlıkları kamerada!

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Güllü'nün kızı annesinin başında sinir krizi geçirdi | Video





TUĞBERK YAĞIZ: DAİRENİN YERLERİ ÇOK KAYGAN, DAHA ÖNCE BEN DE DÜŞTÜM

Olay anında İstanbul'da olduğu belirlenen Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise polise verdiği ifadede, annesinin öldüğünü gece uyurken kendisini cep telefonuyla arayan ablası Tuyan Ülkem'den öğrendiğini söyledi. Gülter'in, ifadesinde, "Ablam Tuyan, beni aradı ve telefonu açtığımda çığlık atıyordu. 'Annem düştü, ambulanslar burada. Annem, annem çabuk gel buraya' diye yakarış içindeydi. Ben de konuşacak durumda olmadığını anladım ve bunun üzerine hemen bir yakınım ile birlikte Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kız kardeşimin yanına geldim. Görüntüleri izlediğimde, annem, 'Hazır mıyız, hadi kalkın oynayalım' diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra falan ben evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor. O sırada ablam 'Ay Allah' diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile birlikte çığlık atarak, çıplak ayak daireden çıkıyorlar. Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasında camdır ve tamamıyla açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolünde etkisiyle camı açmak istediği sırada, ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur, yere düşer. Annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem, sevgi dolu bir insandır. Kimse ile kötü değildir" dediği öğrenildi.