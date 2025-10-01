Yeni görüntüler ortaya çıktı! Güllü'nün kızı annesinin başında sinir krizi geçirdi | Video
Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü’nün ardından kızının annesinin başında sinir krizi geçirdiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kızı Tuyan Ülkem’in çığlıkları duyuldu.
