Şarkıcı Seçil’i sosyal medya mesajı ele verdi

İstanbul Sancaktepe'de mantar toplamaya çıkan vatandaşların ormanda elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulduğu Semih Sevim'in katil zanlısı, modellik ve şarkıcılık yapan eski sevgilisi Seçil Ç. olduğu ortaya çıktı. İddiaya göre Sevim ile tanışıp sevgili olan Ç. bir süre sonra ayrıldı. Sık sık çiçekler alarak Ç.'nin Şişli'deki evine giden Sevim, her defasında kapıdan kovuldu. İddiaya göre bir keresinde tornavidayla kapıyı zorla açmaya bile çalıştı. Sevim'i son gelişinde gece saatlerinde evine alan Ç.onunla tartışmaya başladı. Tartışmada eline aldığı demir sandalyenin kırık ayağıyla Sevim'e defalarca vuran Ç. genç adamı öldürdü. Cesetten kurtulmak içinse babasını aradı. Baba-kız cesedi Sancaktepe'de ormanlık alana attı. Jandarma, cinayetin detaylarına eski sevgilinin sosyal medya paylaşımlarından ulaştı. Ç. bir paylaşımında Sevim'i kastederek "Israrla belirtmek isterim ki bu şahsın yaklaşık 5 senedir tehditlerine maruz kaldım. Hep beni ailemle tehdit etti. Ben gülerim, eğlenirim. 'Sen neden gülüyorsun, eğleniyorsun' deyip hep babamı- annemi aradı ve ben de bu durumdan çok yoruldum, bıktım. Şu .... öldüreceğim, yemin ediyorum" dedi. Şüphe üzerine gözaltına alınan Ç. ve babası olayı itiraf etti.SeçilÇ. cinayet öncesi Semih Sevim'in elinde çiçekle kapıya dayandığı anları cep telefonuyla kayda aldığı da ortaya çıktı. Kayda göre, kapı çalınca Ç "Kim o?" diye sesleniyor. Kapıdaki kişi "Çiçekçi" diyor. Kapıyı açtığında Sevim "Aç bir şey diyeceğim" diyor. Ç. ise "Bana bir şey deme, polis çağıracağım. Ne çiçeği getiriyorsun bana ya" diyor. Sevim ise "Beni cezaevine mi attırmak istiyorsun ya, ben kapıda bekliyorum" diyerek içeri girme ısrarını sürdürüyor. Ç. "Evet attıracağım, attırmak istemiyorum" diyor. Devamında da "Defol senin burada ne işin var, yarın mahkeme var. O çiçeği al oradan. Benim neden sana ihtiyacım olsun, bana ne senin sıkıntılarından. Allah'ım hâlâ kapımı çalıyor ya, bir de gece geldi ya. Sapık mısın, defol dünden beri 2 çiçek bırakmış kapıma" diyerek Sevim'e tepki gösteriyor.