Şarkıların romantik sesi İlhan İrem’i uğurluyoruz

Unutulmaz şarkıların nahif sesi ve söz yazarı usta sanatçı İlhan İrem, diyaliz tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İrem'in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Yılların eskitemediği şarkılara hayat veren İrem, haksızlık karşısında dik duruşuyla da biliniyordu. İrem aynı zamanda müziğin devrimcisi olarak tanınıyordu.İlhan İrem, 1999 yılında Fetullah Gülen'e 'Fetuş' dediği için 100 milyon TL tazminat ödemişti. Usta sanatçının bu yazısı FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında yeniden akıllara geldi. İrem Antalya'da yayınlanan Yeni İleri Gazetesi'nde "Barış" başlığıyla bir köşe yazısı yazarak Gülen'e "Fetuş" diye hitap etmiş, bunun üzerine dava açan Gülen, tazminat kazanmıştı. İlhan İrem'in vefatının ardından eşi Hansu İrem, sanatçının üç vasiyetini açıkladı. Tabutunun Türk bayrağına sarılmasını isteyen İlhan İrem, kendisi için Atatürk Kültür Merkezi'nde tören yapılmasını ve Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilmesini istiyordu. İrem bugün son yolculuğuna uğurlanacak.İlhan İrem için ilk tören vasiyeti üzerine Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 12.00'de düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, buradaki törenden sonra Bebek Camii'ne götürülecek. Burada kılınacak cenaze namazının ardından sanatçı, Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verilecek. İrem sosyal medya hesabı Instagram'dan en son 27 Şubat günü yaptığı paylaşımın altına şu notu düşmüştü: "Tüm zamansızlıkları içinde sevginin..."İLHAN İrem 1 Nisan 1955'te Bursa'da doğdu. 1969 yılında ortaokul son sınıftayken, okul orkestrasının solisti olarak müziğe ilk adımını attı. 1970 yılında liselerarası müzik yarışmasında 'Meltemler' adını verdikleri orkestraları ile Marmara Bölgesi birincisi oldu. Plak firmasının bestelerini başka sanatçılara söyletme isteğini geri çeviren İlhan İrem'in her yaptığı 45'lik liste başı oldu. Şarkılarının yanı sıra 5 kitabı bulunan sanatçı, sanat yaşamı boyunca 6 kez 'Altın Plak'ın sahibi oldu. Pek çok kez "yılın erkek sanatçısı", "yılın sanatçısı" ve 'yılın şarkısı-albümü' ödüllerine layık görüldü. İrem, bir konserinde tanıştığı hayranı Hansu İrem ile evliydi. Göz önünde olmayan, popüler kültürün ötesinde kendine ait dünyadan sevenleriyle kurduğu bağ ile müziğini onlara ulaştırmayı başardı.