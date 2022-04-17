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Giriş Tarihi: 18.4.2022

‘Saros’un musilajı’

‘Saros’un musilajı’
Kaynağını Yıldız Dağları'ndan alan Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de dereler ile birleşen ardından da Meriç Nehri ile birleşerek 15 kilometre sonra Ege Denizi'nin Saros Körfezi'ne dökülen Ergene Nehri'nin kirliliği balıkçıları tedirgin ediyor. Saros Körfezi'nde ağlarını toplayan balıkçılar karşılaştıkları görüntüler yüzünden endişe duymaya başladı. Fabrika atıkları nedeniyle simsiyah akan Ergene Nehri, Enez ilçesinde çamur olarak Saros Körfezi'ne dökülüyor. Enez sahilinde balıkçıların ağlarından balık değil, simsiyah çamur çıkıyor. Çamur deryasına dönen ağlarını toplayan balıkçılar, çamurla yoğun mücadele ediyor. Balıkçılar, kirlilik nedeniyle balıkların olumsuz etkilendiğini anlattı. Saros Körfezi'ndeki kirliliği 'Saros'un musilajı' olarak nitelendiren balıkçılar acil önlem çağrısında bulundu. İHA

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‘Saros’un musilajı’
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