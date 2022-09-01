Saroz Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Saroz Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Saroz kamp alanları çadır tatili yapmak isteyenler için uygun alanlardır. Güzelliği ile gelenleri büyüleyen Saros kamp alanları tarihi açıdan da büyük bir öneme sahip. Bu nedenle Saroz körfezi kamp alanları doğada zaman geçirmek isteyenlerin ilgilendiği yerlerdir. Kamp tatiline ilginin artış gösterdiği son dönemde oldukça rağbet görmektedir. En iyi, denize sıfır Saroz çadır kamp yerleri ve çadır kurulacak yerler hakkındaki detayları yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

SAROZ KAMP ALANLARI

Saroz körfezi dünya üzerinde kendi kendini temizleyebilen üç önemli körfezden biridir. Tabiatı ve temiz havası ile gelenlere en iyi tatil imkanını sunan yerler arasındadır. Kamp tatiline ilginin giderek daha da artış göstermesi Saroz Körfezi'nin tercih edilme nedenleri arasında yer alır. Ailecek ya da tek başınıza vakit geçirebileceğiniz birçok alanı vardır. Saroz'da kamp yapılabilecek alanlar arasında şunlar ilk sıralarda gelir:

GÖKÇETEPE TABİAT PARKI

Burası mavi koyları ve eşsiz çam ormanları ile oldukça tercih edilen bir kamp alanıdır. Burada çadır yanında karavan ile konaklamak da mümkündür. Aynı zamanda birçok deniz canlısı bulunuyor olması dalış için de kişilere imkan yaratır. Elektrik, duş, sıcak su, tuvalet gibi gereksinimler karşılanır. Aynı zamanda market ve restoran da bulunur.

ERİKLİ KAMP ALANI

Erikli kamp alanı ücretli bir kamp alanıdır. Burası kamp tatilcilerine elektrik, tuvalet, duş yeri, sıcak su gibi olanakları sağlar. Aynı zamanda ortak kullanılabilen buzdolabı hizmeti de bulunur. Bungalov konaklama imkanlarından da yararlanılabilir. Kişisel çadırlarınızla ya da karavan ile burada konaklama imkanı bulabilirsiniz.

GALA GÖLÜ MİLLİ PARKI KAMP ALANI

Burası Yunanistan sınırına yakın bir alanda yer alıyor. Yerleşim yerlerinden uzak olduğundan sakin bir tatil yapmaya elverişli olduğu söylenebilir. Kamp yapmak için giden kişilerin tedarikli olması gerekir. Çünkü çevrede market bulmak oldukça zor. Bunun yanında çeşme, elektrik ve tuvalet de bulunmamaktadır.

ENEZ BELEDİYE KAMP ALANI

Enez Belediye kamp alanı Saroz Körfezi kıyısında yer alır. Temiz bir denize girmek isteyenlerin tercihleri arasında yer alır. Çadır kurulumu için zemin üzerinde bulunan elektrik prizi oldukça işlevseldir. Aynı zamanda musluk gibi detaylar da kamp alanının tercih edilmesinde etkilidir.

EN İYİ, DENİZE SIFIR SAROZ ÇADIR KAMP YERLERİ VE ÇADIR KURULACAK YERLER

Saroz Körfezi yakınlarındaki kamp alanları birçok tatilciyi ağırlar. Sait Faik Abasıyanık koyu kamp yeri, Dalyan Gölü kamp alanı gibi birçok alan mevcuttur. Kamp alanlarındaki hizmetlerin ücretli ve ücretsiz olarak verildiği önceden araştırılması gereken konular arasında yer alır.