Sarp Sınır Kapısı’nda 104 kilogram kaçak bal ele geçirildi

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Gürcistan uyruklu N.I yönetimindeki minibüsü durdu. Ekipler tarafından X-ray cihazına çekilen minibüste arama yapıldı.

Aramada aracın yakıt deposu ile yolcu ve şoför koltuklarının arasına gizlenmiş vaziyette toplam 104 kilogram kaçak bal ele geçirildi.

Araç deposundan çıkarılan 104 kilo balın piyasa değerinin yaklaşık 47 bin lira olduğu bildirildi. Kaçak yollardan ve sağlıksız koşullara getirilmek istenilen104 kilogram kestane balı ve araca el konuldu.

Gözaltına alınan Gürcistan uyruklu araç sürücüsü N.I. hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.