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Giriş Tarihi: 12.4.2022

Sarp Sınır Kapısı’nda 25 kilometrelik TIR kuyruğu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Sarp Sınır Kapısı’nda 25 kilometrelik TIR kuyruğu
Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan kapısı konumundaki Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yoğunluk yaşıyor. Uluslararası taşımacılık yapan TIR sürücüleri, savaş bölgesini kullanmamak için Türkiye üzerinden Kafkasya'ya geçiş için Sarp Sınır Kapısı'nı tercih edince kilometrelerce TIR kuyruğu oluştu. Yurt dışından gelen TIR'lara Türkiye'nin dört bir yanından gelen TIR'lar da eklenince araç kuyruğu yaklaşık 25 kilometreye ulaştı. TIR'lar Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sağlı sollu yol kenarına park ederek sıralarını beklerken, karayolunun bir şeridini kapatan TIR'lar zaman zaman trafiğin aksamasına sebep oldu.

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Sarp Sınır Kapısı’nda 25 kilometrelik TIR kuyruğu
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