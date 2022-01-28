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Giriş Tarihi: 28.1.2022 10:51 Son Güncelleme: 28.1.2022 11:08

Sarp Sınır Kapısı’nda kaçakçılık operasyonu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Sarp Sınır Kapısı’nda kaçakçılık operasyonu

Sarp Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye kaçak yollarla sokulmak istenen piyasa değeri 745 bin lira tutarında gümrük kaçağı bilgisayar cinsi eşya ele geçirildi.

Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Gürcistan'dan Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Azerbaycan vatandaşı E.M, A.M, E.S, A.M'nin tırında X-ray araması yapıldı.

Sarp Sınır Kapısı’nda kaçakçılık operasyonu | Video

Arama hangarına sevk edilen ve detaylı şekilde incelenen tırların çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette toplam 81 adet server kurulumunda kullanıldığı düşünülen bilgisayar parçası cinsi eşya ele geçirildi.

Tır şoförleri E.M, A.M, E.S, A.M'nin hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı adli işlem başlatırken, kaçak ürünlere ve araçlara el konuldu.

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Sarp Sınır Kapısı’nda kaçakçılık operasyonu
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