Satala Antik Kenti’nde 2024 kazıları tamamlandı

ümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyü sınırları içerisindeki Satala Antik Kenti'nde 2024 sezonu kazıları tamamlandı. Kazı Başkanı Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Elif Yavuz Çakmur, 8 Kasım itibarıyla 4 ay süren çalışmaları tamamladıklarını söyledi. Sezonda, Castrum C3 ve nekropol alanında eşzamanlı kazı yaptıklarını belirten Çakmur, "Nekropol alanındaki çalışmalarda 16 mezar bulduk. Zemin yapısının farklı olmasının yanı sıra bir kadın mezarına rastlamak da bizi şaşırttı. Mezarlardan çıkarttığımız iskeletler, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ayşen Açıkkol Hocamızla işbirliği içerisinde çalışılacak. Gelecek antropoloji verileri bize lejyonlarla ilgili bilgi verecek" dedi.