Satıcıya işitme davası

ASKERE gidecek arkadaşını uğurlamak için eğlence yapan gençlerden birinin yaktığı meşale bomba gibi patladı. Patlamanın etkisiyle kulaklarında işitme kaybı yaşayan 27 yaşındaki Kadir S., meşalenin alındığı dükkandan şikâyetçi oldu. 27 yaşındaki Kadir S. 25 Temmuz günü arkadaşlarıyla birlikte Esenler Otogar'daydı. Askere gidecek arkadaşları için yapılacak eğlenceye katılan Kadir, müzik eşliğinde dans ettiği sırada arkadaşının elindeki meşaleyi gördü. Poşetten bir meşale de kendisi alıp yakmak isteyen genç adam, aniden yükselen patlama sesiyle irkildi. Çünkü iddiaya göre, Kadir'in elindeki meşale büyük bir gürültüyle patlamıştı. Yüksek ses nedeniyle bir süre kendine gelemeyen mağdur adam olay yerindeki arkadaşlarının yardımıyla hastaneye götürüldü. Yapılan tedavi sırasında genç adamın kulaklarında yüzde 100'e varan işitme kaybı oluştu. Kadir, tedavisi sonrası polis merkezine başvurarak, arkadaşının meşaleyi aldığı yerden şikayetçi oldu. "1 Milyoncu" diye adlandırılan dükkanın birinden aldığı meşalenin faturasını da delil olarak sunan Kadir, meşale üreticisi hakkında da şikayette bulundu. Öte yandan, kamuya açık Esenler Otogarında meşale yakarak genel güvenliği kasten tehlikeye sokan Kadir ve arkadaşları hakkında soruşturma başlatıldı.