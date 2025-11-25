Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… Ev almak isteyenler dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti: İşte 2,9 milyonluk vurgunun ayrıntıları…
Giriş Tarihi: 25.11.2025 10:09 Son Güncelleme: 25.11.2025 10:21

SON DAKİKA… Ev almak isteyenler dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti: İşte 2,9 milyonluk vurgunun ayrıntıları…

SON DAKİKA… İstanbul’da Elektrik Mühendisi M.K, internet üzerinden gördüğü evi satın almak için ilandaki numara ile irtibata geçti. Ancak başına gelenler herkesi şoke etti. Akılalmaz bir yöntemle 2.9 milyon lira dolandırılan mühendis M.K., durumu polis ekiplerine bildirdi. 6 şüpheli Maslak’ta bir rezidansta yakalanırken sahtekarların kullandığı yöntem pes dedirtti!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
SON DAKİKA… Ev almak isteyenler dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti: İşte 2,9 milyonluk vurgunun ayrıntıları…

İstanbul Beylikdüzü'nde geçtiğimiz hafta meydana gelen dolandırıcılık olayı akıllara durgunluk verdi. F.D. Beylikdüzü'ndeki evini satmak üzere internette ilana koydu. Bir süre sonra ilandaki numaradan arayan kişi evi almak istediğini söyleyerek ilanı kaldırmasını istedi.

F.D. ilanı kaldırınca arayan kişi aynı fotoğraflarla ilanı daha uygun fiyata yeniden koydu. Bu kez koyulan sahte ilana gelecek müşteriyi bekledi. Bir süre sonra şüphelilerin sahte ilanını arayan Elektrik Mühendisi M.K. evi satın almak istediğini söyledi anlaşma sağlandı.

SAZAN SARMALI

Sahte ilanı koyan dolandırıcı evin gerçek sahibine evi kayınpederine alacağını söylerken, evi satacağı kişiye de evin eniştesine ait olduğunu söyledi. Gerçek ev Sahibi F.D. ile alıcı M.K. evi gezip gördü. Anlaşma ikili arasında sağlandı. Sıra telefonda ikiliyi buluşturan dolandırıcıya geldi. Sazan Sarmalına düşen ikili tapuda buluş ödeme işlemlerini de yaptılar.

M.K. önce evin gerçek sahibi F.D.'ye 3 milyon lira gönderdi. Ardından telefondaki kişi kalan bedeli başka ibana göndermen gerekiyor. Zaten tapudasınız iş bitti dedi. M.K. bu sözlere inandı kalan 2.9 milyon lirayı verilen ibana gönderdi. F.D. kalan paranın kendisine gelemediğini telefondaki kişiyi tanımadığını söyleyince M.K. dolandırıldığını anladı.

TELEFONDAKİ SESE ATILAN PARA BUHAR OLDU

Polise gidip şikayetçi olan alıcı M.K. ev sahibi F.D.'ye ödediği 3 milyon lirayı geri aldı. Ancak telefondaki kişinin ibanına attığı para gitti. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri o dolandırıcıyı bulmak için hemen harekete geçti.

POLİS TEKNİKER KILIĞINDA BASKIN YAPTI

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin Maslak'ta bir adreste saklandıkları tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan Dolandırıcılık Büro ekipleri lüks rezidansta kalan şüphelilerin evine tekniker kılığında baskın yaptı. Balkona kaçıp başka dairelere kaçmaya çalışan 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin evinde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, birçok kişisel verinin olduğu ajanda ve sim kart ele geçirildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA… Ev almak isteyenler dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti: İşte 2,9 milyonluk vurgunun ayrıntıları…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz