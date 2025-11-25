SON DAKİKA… Ev almak isteyenler dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti: İşte 2,9 milyonluk vurgunun ayrıntıları…

İstanbul Beylikdüzü'nde geçtiğimiz hafta meydana gelen dolandırıcılık olayı akıllara durgunluk verdi. F.D. Beylikdüzü'ndeki evini satmak üzere internette ilana koydu. Bir süre sonra ilandaki numaradan arayan kişi evi almak istediğini söyleyerek ilanı kaldırmasını istedi.
F.D. ilanı kaldırınca arayan kişi aynı fotoğraflarla ilanı daha uygun fiyata yeniden koydu. Bu kez koyulan sahte ilana gelecek müşteriyi bekledi. Bir süre sonra şüphelilerin sahte ilanını arayan Elektrik Mühendisi M.K. evi satın almak istediğini söyledi anlaşma sağlandı.
SAZAN SARMALI
Sahte ilanı koyan dolandırıcı evin gerçek sahibine evi kayınpederine alacağını söylerken, evi satacağı kişiye de evin eniştesine ait olduğunu söyledi. Gerçek ev Sahibi F.D. ile alıcı M.K. evi gezip gördü. Anlaşma ikili arasında sağlandı. Sıra telefonda ikiliyi buluşturan dolandırıcıya geldi. Sazan Sarmalına düşen ikili tapuda buluş ödeme işlemlerini de yaptılar.
M.K. önce evin gerçek sahibi F.D.'ye 3 milyon lira gönderdi. Ardından telefondaki kişi kalan bedeli başka ibana göndermen gerekiyor. Zaten tapudasınız iş bitti dedi. M.K. bu sözlere inandı kalan 2.9 milyon lirayı verilen ibana gönderdi. F.D. kalan paranın kendisine gelemediğini telefondaki kişiyi tanımadığını söyleyince M.K. dolandırıldığını anladı.
TELEFONDAKİ SESE ATILAN PARA BUHAR OLDU
Polise gidip şikayetçi olan alıcı M.K. ev sahibi F.D.'ye ödediği 3 milyon lirayı geri aldı. Ancak telefondaki kişinin ibanına attığı para gitti. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri o dolandırıcıyı bulmak için hemen harekete geçti.
POLİS TEKNİKER KILIĞINDA BASKIN YAPTI
Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin Maslak'ta bir adreste saklandıkları tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan Dolandırıcılık Büro ekipleri lüks rezidansta kalan şüphelilerin evine tekniker kılığında baskın yaptı. Balkona kaçıp başka dairelere kaçmaya çalışan 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüphelilerin evinde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, birçok kişisel verinin olduğu ajanda ve sim kart ele geçirildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.