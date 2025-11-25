SON DAKİKA… Ev almak isteyenler dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi pes dedirtti: İşte 2,9 milyonluk vurgunun ayrıntıları…

POLİS TEKNİKER KILIĞINDA BASKIN YAPTI

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası şüphelilerin Maslak'ta bir adreste saklandıkları tespit edildi. Operasyon için düğmeye basan Dolandırıcılık Büro ekipleri lüks rezidansta kalan şüphelilerin evine tekniker kılığında baskın yaptı. Balkona kaçıp başka dairelere kaçmaya çalışan 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin evinde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, birçok kişisel verinin olduğu ajanda ve sim kart ele geçirildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.