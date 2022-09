Satranç Nasıl Oynanır? Satranç Taşları Nasıl Dizilir, Taşların Görevleri Ve Oyun Kuralları Neler?

Satranç 6. Yüzyılda Leccac isimli bir kaşif tarafından bulunmuş, günümüzde hala dünya genelinde sevilerek oynanan ve en popüler oyunlar sıralamasında ilk sıralarda olan bir oyundur. Satranç oyununa ilgi duyanların ilk olarak öğrenmesi gereken konu satranç taş dizilimi ve satranç taşlarının görevleri hakkındadır. Peki, satranç oyunu nasıl oynanır? İşte ayrıntılı yanıtlar...

SATRANÇ NASIL OYNANIR, TAŞLARIN GÖREVLERİ VE DİZİLİMİ NEDİR?

Satranç iki kişi arasında oynanan bir zeka ve strateji oyunudur. Satranç oynamak için öncelikle oyunun amacını, kurallarını ve taşların görevleri/dizimi hakkında bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Oyunun amacı, taşların en güçlükleri ve en önemlileri olan şah ile vezir taşlarını korumaktır. Oyuncular kendi şah ve vezir taşlarını korumak ve bir yandan karşı oyuncunun şah ve vezirini mat etmek için hamleler yapmalıdır. Satranç oyununu daha iyi öğrenmek için aşağıdaki oyun kuralları bilmek çok önemlidir;

Her karede sadece bir taş yer alabilir.

Her oyuncuda 16 taş olmalıdır.

Oyunda süre yoktur.

Esas amaç olan şah alına kadar oyun devam eder.

Şah tehdit altındaysa, takip oyuncu 'şah' demelidir.

SATRANÇ TAŞLARI DİZİLİMİ VE GÖREVLERİ

Satranç oyununda toplam 32 olmak üzere taş vardır, bu taşların yarısı siyah yarısı beyaz renktedir. Satranç tahtasında toplam 64 kare vardır, oyuncular karşılıklı olacak şekilde oturur ve tahtanın kendi taraflarındaki a,b,c,d,e,f,g,h harfleri yazan kısımlarına soldan sağa olmak üzere "kale, at, fil, vezir, şah, fil, at, kale" sıralamasına göre dizilir. Bu dizilişin hemen üstündeki 8 kareye ise elde kalan 8 taş yani piyonlar dizilir. Oyunun başlangıcında her oyuncuya 16 adet taş verilir, beyaz taşları alan oyuncu oyunu başlatır. Bu aşamadan sonra oyunun devamı için taşların görevlerini bilmek gereklidir.

Piyon: Bu taşlar bir ileri ve yan hamle yapabilirler, sadece oyun başlangıcında 2 kare gidebilirler.

Kale: Sağa sola, ileri ve geri hamle yapabilerler.

At: L harfi şeklinde hamle yapabilir, ancak toplamda 3 kare içeren bir L şekli olmalıdır.

Fil: Çapraz hamle yapabilir.

Vezir: Diğer tüm taşların (at dışında) hamlelerini yapabilir.

Şah: Sağ sol, ileri geri ve çapraz hamle yapabilir ancak başka taşların üzerinden atlayamaz.