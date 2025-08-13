Savaş filmi gibi

Çanakkale Kepez'de başlayan ve rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek Güzelyalı, Çınarlı ve Erenköy mevkilerine sıçrayan orman yangını, alev savaşçılarının amansız mücadelesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle tedbir amacıyla Güzelyalı köyü, Halileli köyü ve Erenköy bölgesindeki 2 bin 90 vatandaş tahliye edildi. Güzelyalı köyünde onlarca villa alevlere teslim oldu. Dumandan etkilenen 77 vatandaşın tedavisi sağlık kuruluşlarında yapıldı. Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan ve kontrollü olarak tek şeritten çift yönlü ulaşım sağlanan Çanakkale-Ezine karayolu tekrar trafiğe açıldı. Güzelyalı köyünde yanan evler drone ile havadan görüntülendi.Villası yanan vatandaşlardan Nevzat Üzen, "Eşim aradı, 'Yanıyorum' dedi. 'Denize kaç' dedim, ekipler tekneyle kurtardı" diye konuştu.Alevlerden kurtarılan vatandaşlar da yaşadıkları dehşeti ağlayarak anlattı: "Alevlerin yükselerek yaklaştığını gördük. Her yer yanıyordu. Cehennem gibiydi."Çanakkale'de önceki gün başlayan yangın, 10 uçak, 9 helikopterle havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personelle karadan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.Çanakkale Dardanos mevkiinde mahsur kalan 84 kişi, feribotlarla güvenli bölgeye nakledildi. Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan ve kontrollü olarak tek şeritten çift yönlü ulaşım sağlanan Çanakkale-Ezine karayolu tekrar trafiğe açıldı.Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyü yakınlarında dün çıkan yangın ve rüzgârın etkisiyle yerleşim yerlerine yaklaşan yangın 16 saatte kontrol altına alındı. Gülçavuş Mahallesi ve sahil kesimindeki yazlıklar, tedbiren tahliye edildi.Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Suriye sınırına çok yakın bulunan Arslanyazı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevler yükseldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekibi sevk edildi. Söndürme helikopterlerinin de desteğiyle yangın büyük oranda kontrol altına alındı.Manisa'nın Soma ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını dün akşam kontrol altına alındı. Yangının, tenis kortu inşaatında demir kesilirken sıçrayan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu başladığı belirlendi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen işçi İ.T. ile şirket sorumlusu A.C. tutuklandı.Çanakkale'nin Kepez beldesinde başlayıp Güzelyalı ve çevre mahallelere kadar yayılan yangında onlarca villa ve araç kullanılamaz hale gelirken, yangını fırsat bilen hırsızlar da boş durmadı. Hırsızların, yangın bölgesine yardım taşıyor gibi görünerek yanan evlere girdiği ortaya çıktı. Yangınzedeler evlerinin önünde nöbet tutarken, polis hırsızlık olaylarına karşı teyakkuza geçti.