Savcı Cihad Atabaş neden öldü? Başsavcılık açıklama yaptı

BAKAN BOZDAĞ'DAN TAZİYE MESAJI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da, sosyal medyadan taziye mesajı paylaşarak, "Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Amasya Gümüşhacıköy Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yargı camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbimiz, merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekanı cennet, makamı ali olsun, inşallah" ifadelerini kullandı.