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Giriş Tarihi: 4.7.2023

Savcı Sayan’ın yeğeni maganda kurbanı

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Savcı Sayan’ın yeğeni maganda kurbanı
Ağrı'nın Tutak ilçesinde, 9 Haziran'da yapılan bir düğünde maganda kurşunu ile başından ağır yaralanan eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın 20 yaşındaki yeğeni Ali Sayan, yaşam mücadelesini kaybetti. Tutak ilçesinde, 9 Haziran'da yapılan bir düğünde maganda kurşunu ile başından ağır yaralanan Ali Sayan (20), tedavi gördüğü Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden ambulans uçakla Ankara'ya gönderilmişti. Yaklaşık 25 gündür burada tedavi gören Ali Sayan dün yaşam mücadelesini kaybetti.



Savcı Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güle güle canım yeğenim... Hayatının baharında ve bizim baharımızda bizi bırakıp gittin. Seni unutmayacağız. Mekânın cennet olsun..." ifadelerini kullandı. Öte yandan olaya ilişkin S.N.T. isimli şüphelinin güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi.

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Savcı Sayan’ın yeğeni maganda kurbanı
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