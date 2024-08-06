Savcı ve ailesi restoranda darbedildi, 1 kişi tutuklandı

Ordu'da,Ünye Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.Olayın, bazı sosyal medya hesaplarında ve medya organlarında "Mekanda boş yer olmamasına sinirlenen Cumhuriyet Savcısı, mekanın sahibi ve çalışanlarını gözaltına aldırdı" şeklinde çarpıtılması üzerine Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan kamuoyunu bilgilendirmek için yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası mevkisinde önceki gün saat 20.45'te gerçekleşen olayla ilgili şunlar kaydedildi:"Ünye Cumhuriyet Savcısı'nın ailesi ile birlikte lokantaya gittikleri, lokanta çalışanları tarafından servis süresi olarak her seferinde farklı süre verilmesi üzerine Cumhuriyet Savcısı ile işletme sahibi arasında bu husustan kaynaklı tartışma yaşandığı, tartışma esnasında işletme çalışanlarının Ünye Cumhuriyet Savcısı'nın üzerine yürüdükleri ve yumruk attıkları, saldırı esnasında Cumhuriyet Savcısı'nın kayınvalidesinin ve kucağında bulunan 9 aylık bebeğinin yere düşerek yaralandıkları, olaya ilişkin Aybastı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile kamera kayıtları ve tanık beyanlarından olaya karıştıkları tespit edilen 3 şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma işlemleri usul ve yasa çerçevesinde hassasiyetle yürütülmektedir."Gözaltına alınan Erkan G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Abdüssamed A. hakkında ise konutu terk etmeme ve adli kontrol kararı verildi. Ercan G. de savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Olay sırasında yere düşerek kafasından yaralanan 9 aylık bebeğin, sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Savcımızın uğradığı saldırıyı kınıyor, bir daha böyle üzücü olayların tekrar etmemesini diliyorum" ifadelerini kullandı.SABAH