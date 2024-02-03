Savcı ve polis yalanıyla vatandaşı 7.8 milyon lira dolandırdılar

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran bir çete olduğu bilgisine ulaşınca harekete geçti. Yapılan araştırmada çete üyelerinin 4 ay gibi kısa bir sürede ağına düşürdükleri vatandaşları 120 bin Euro (3 milyon 958 bin lira), 90 bin Dolar (2 milyon 747 bin lira) ve 1 milyon 100 bin lira olmak üzere 7 milyon 805 bin lira dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin telefon görüşmesi yaptığı vatandaşlara "Gizli operasyondasınız, kodumuz Ayyıldız Bayrak, bu kodu söylemeyen kimseye bilgi vermeyin!" diye karşı tarafı adeta hipnoz ettikleri öğrenildi.

1300 KM'LİK REKOR TAKİP

Sahte polis ve savcılara inanan vatandaşların evlerini ve yazlıklarını satışa koyarak ellerine geçen paraları şebeke üyelerine teslim ettikleri anlaşıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan 4 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. Bin 300 kilometrelik rekor takip sonucu Şanlıurfa, Adana ve İzmir'de eş zamanlı baskınlarda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

4 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin operasyon sırasında yangın merdiveninden suç delilleri telefon ve bilgisayarları aşağı atarak kırmaya çalıştı. Gözaltına alınan M.Ç. ve A.V. mağdurlardan parayı teslim alan kişiler oldukları, H.D ile M.K.'nin ise kurye olarak görev yaptıkları anlaşıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemelere el konuldu. 4 şüpheli çıkarılmış olduğu mahkemece tutuklandı.