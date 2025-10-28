Savcı Yavuz Engin’e 'makamında tehdit' davasında yeni gelişme: Karara itiraz edildi!

'EYLEMİN ÖRGÜTSEL NİTELİKTE PLANLANDIĞI'

Yavuz Engin'in avukatları tarafından da tahliyeler için gönderilen itiraz dilekçesinde, "Eylemin örgütsel nitelikte planlandığı dikkate alındığında, sanıklar hakkında verilen tahliye kararları hem kamu vicdanını zedelemekte hem de yargı otoritesine duyulan güveni sarsmaktadır" ifadeleri yer aldı. İtiraz değerlendirilmek üzere 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin’i tehdit davasında 5 sanığın tahliyesine itiraz | Video