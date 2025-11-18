Savcıdan ders gibi mütalaa

Konya'da geçtiğimiz yıl 28 Ağustos günü merkez Selçuklu ilçesi Akademi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir fabrikada çalışan 4 çocuk annesi Keziban Atalıç, sürekli olarak kendisini aldattığını söyleyip tartışma çıkartan eşi Ecir Atalıç hakkında olaydan bir hafta önce uzaklaştırma kararı aldırdı. Keziban Atalıç, uzaklaştırma kararına rağmen eşini psikiyatri kliniğindeki randevusuna götürdü. Çıkışta eşinin ilaçlarını almak için eczaneye giden talihsiz kadın dehşeti yaşadı. Arkasından gelen eşi 6 kez sırtından bıçakladı. Keziban Ataçıl eczane çalışanları tarafından kurtarılırken bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Tutuklanan Ecir Atalıç hakkında 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklu yargılanan Ecir Atalıç hakkında savcılık mütalaasını açıkladı. Savcı Ahmet Hamdi Yılmaz Ok, "Aile içi şiddet ve buna yönelik eylemlerle ilgili çokça görülen şekilde ya kadın için namussuzluğu ya da eşin geçimsizliği veya kendisine yönelik aşağılayıcı hareketlerin öldürmenin gerekçeleri olarak sunulduğu, öldürmenin çok basit bir eylem şeklinde zihinlerde yer alıp, buna yönelik eylemlerin de çok basit şekilde gerçekleştirildiği, haksız tahrik hükümlerinden yararlanmaya çalıştığının çokça görüldüğü, toplumdaki cezasızlık veya infaz yasasından yararlanma, tahrik hükümlerinden yararlanma şeklinde daha az ceza alacağı umuduyla kişilerin çok basit ve kolay yoldan öldürme eylemlerini gerçekleştirdikleri, sanığın eyleminin de bu kapsamda değerlendirilmesinin gerektiğini" belirterek indirimin asgari hadden uygulanması, koşulları oluşmadığından haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep etti.