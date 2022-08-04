Savcılık 10 aydır tacizcinin peşinde

Barış İçin Müzik Vakfı'nda Guatemalalı orkestra şefi Samuel Gomez Matus'un (33) fiziki ve sözlü tacizine uğrayan öğrencisi Hazal Anık'ın (24) şikâyetiyle ilgili yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında derneğin faaliyet gösterdiği binaya gidildi. Fakat dernek binasında kimse bulunamadı. Savcılık, günbegün tacizcinin peşine düştü. 4 Kasım 2021'de Anık'ın ifadesi doğrultusunda eğitmenin telefon numarası ve adresi tespit edildi. 15 Kasım'da Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazılarak, Matus'un adresine gidilmesi ve ifadesinin alınması talimatı verildi. Polisler adrese gittiğinde ise böyle bir şahsın orada ikamet etmediğini öğrendi. Bu sırada genç kızın yeniden ifadesi alındı ve şahsa ulaşabilmek için bilgisine yeniden başvuruldu. Matus'un kullandığı hattın açık olduğu ama numaranın kullanım dışı bırakıldığı belirlendi. Genci arama çalışmaları aylarca devam etti. Defalarca Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilerek gencin tespit edilmesi istendi.İkinci kez ifadesi alınan mağdur kızın ve çevredekilerin beyanıyla hocalık yapan şahsın, yurtdışına çıkmış olabileceğini öğrenen polisler, durumu tutanak altına aldı. Tutanak sonrası savcılıkça İl Göç İdaresi'ne yazı yazılarak şahsın yurtdışına çıkış yapıp yapmadığı ve kayıtlı bilgilerinin kendilerine bildirilmesi talimatını verdi. Talimatlarını aylar boyu yenileyen savcılığın soruşturması sürüyor.