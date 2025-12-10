FETÖ’cü Cevheri Güven’e bilgi sızdıran köstebek polisler davasında mütaala: Dijital izler tek tek sıralandı!

Dosyada, Serkan Dinçer'in "zahir çamlıca" adlı X hesabını kullanarak emniyete yönelik paylaşımlar yaptığı, Cevheri Güven'in içerikleriyle paralel paylaşımlar ve belge akışı sağladığı, telefonunda gizli soruşturma evraklarının bulunduğu, belgeleri gizlemek için ProtonMail, ProtonVPN ve fotoğraf kasası uygulamaları kullandığı ifade edildi.
Ayrıca HTS kayıtlarında FETÖ/PDY soruşturmalarında adı geçen kişilerle irtibatının tespit edildiği belirtilerek örgütle organik bağ kurduğu ve örgütsel faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı. Diğer polis sanıklar Murat Çelik, Kerem Gökay Öner ve Şevket Demircan için FETÖ üyeliğini gösterir delil bulunmadığı, ancak Ayhan Bora Kaplan soruşturmasına ait belgelerin gizlilik kararına rağmen dışarı çıkmasına ilişkin değerlendirme yapıldığını ifade etti.
DİJİTAL İZLER VE X HESAPLARI: "ZAHİR ÇAMLICA" ÜZERİNDEN PROVOKASYON
Mütalaaya göre sanık Serkan Dinçer'in "zahir çamlıca" kullanıcı adlı X hesabı üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve bu birimlerde görevli personele yönelik provokatif paylaşımlar yaptığı; ayrıca örgüt mensubu Cevheri Güven'in X hesabındaki paylaşımları retweet ederek yeniden dolaşıma soktuğu tespit edildi. "zahir çamlıca" hesabındaki içeriklerde Güven hesabının etiketlenmesi ve iki hesabın paylaşım içeriklerinde paralellik bulunduğu belirtildi. Mütalaa, Dinçer'in savunmasında bu hususu ikrar etmesi ve bilirkişi raporlarıyla @okan06xcx ile @zahir23c hesaplarının Dinçer'in telefonundaki şifreli ikinci alanda kullanıldığının saptanmasını, hesabın Dinçer'e ait olduğuna dair tereddüt bırakmayan kanıtlar olarak sıraladı.
DOSYA VE BELGE AKIŞI: E-POSTA, DRIVE VE YANDEX ÜZERİNDEN "BELGE TRANSFERİ"
İddia makamı, Serkan Dinçer'in Cevheri Güven ile bilgi paylaşımını yalnızca sosyal medya üzerinden değil; e-posta ve dosya paylaşım altyapıları üzerinden de yürüttüğünü ortaya koydu. Buna göre Dinçer'in telefon rehberinde "P Yusuf J3" ve "P Fatih Guzelocak" kaydıyla WhatsApp üzerinden yürüttüğü yazışmalarda yer alan 4 Ocak 2016 tarihli belgenin, Güven'in 15 Ekim 2023 tarihli "SOYLU VE ÖRGÜTÜ PARALARI BÖYLE KAÇIRDI" başlıklı videosunda aynen yer aldığı; Serkan Dinçer'in bu mesajlaşmayı 10 Ekim 2023'te yaptığı, videonun ise 15 Ekim 2023'te yayımlandığı ifade edildi. Mütalaada ayrıca Dinçer'in 17 Ocak 2022 tarihli "sayın bakanım" başlıklı e-postasıyla bağlantılı içeriklerin, Güven'in 15 Ekim 2023 tarihli video anlatımlarıyla örtüştüğü kaydedildi.
Buna ek olarak, dinçer'in cihazında Ayhan Bora Kaplan soruşturması evraklarına ilişkin "ACE Scanner_2023_09_12.pdf" dosyasının izine rastlandığı; dosyanın bir Google hesabında oluşturulduğu, dinçer'in tanımlı e-posta adreslerine aktarıldığı ve paylaşım zincirinin ayrıca Yandex Disk üzerinden "7 Mayıs 2014–27 Ocak 2017" başlıklı fotoğraf albümü ile "2009 KOM YRD İFADELER" klasörüne uzandığı belirtildi. Bu içeriklerin bir bölümünde emniyet mensuplarına ait kimlik bilgileri içeren kartonların yer aldığı da mütalaada yer alan tespitler arasında gösterildi.
GİZLİLİK VE GİZLEME YÖNTEMLERİ: PROTON, VPN VE "HESAP MAKİNESİ" KILIFI
Savcılık mütalaasında, Serkan Dinçer'in telefonunda dosya ve görüntüleri gizlemek amacıyla 20–21 Eylül 2023 tarihlerinde yedi farklı uygulama kurduğu belirtildi. Bu uygulamalar arasında şifreli iletişim için ProtonMail, internet erişimini gizlemek için ProtonVPN ve dosyaları gizli bir alanda tutmaya yarayan "Calculator – Photo Vault" yer aldı. Fotoğraf kasası niteliğindeki bu son uygulamanın önbellek kayıtlarında ise sorgulama tutanağı ve soruşturma evrakı bulunduğu ifade edildi. Dinçer'in savunmasında bu belgeleri "açık kaynaklardan indirdiğini" söylemesine karşın, iddia makamı 22 Kasım 2023 tarihli açık kaynak araştırma raporuyla bu savunmayı çürüttü; söz konusu evrakların sosyal medyada veya herhangi bir açık kaynakta bulunmadığı, belgelerin Dinçer'in telefon galerisinde ev ortamında çekilmiş şekilde 10 Ekim 2023'te oluşturulduğunun tespit edildiğini bildirdi. Savcılık, Dinçer'in telefonundaki kayıt tarihi ile Cevheri Güven'in videolarının yayımlanma tarihinin 15 Ekim 2023 birbirine yakınlığına dikkat çekerek bu tabloyu "eş zamanlı içerik akışı" olarak değerlendirdi.
HTS VE İLETİŞİM HARİTASI: UZUN SÜRELİ İRTİBAT VE "ÖRGÜTSEL SÜREKLİLİK"
BTK'dan temin edilen HTS kayıtları ve analiz raporlarına göre Dinçer'in, emniyette aktif görevde olan veya KHK kapsamında ihraç edilmiş kişiler dışında; askeri personel ve diğer kamu kurumlarında çalışan, hakkında FETÖ/PDY soruşturması bulunan kişilerle uzun süreli temasları bulunduğu ifade edildi. Mütalaada ayrıca Dinçer'in "emniyet mahrem sorumlusu" olarak nitelendirilen İsmail Altınok ile de uzun ve zamana yayılmış irtibatı bulunduğu kaydedildi.
AYHAN BORA KAPLAN DOSYASI VE GİZLİLİK İHLALİ
Mütalaaya göre polis memurları Murat Çelik, Kerem Gökay Öner ve Şevket Demircan hakkında FETÖ/PDY üyeliğini gösterecek eylem tespit edilemedi; ancak kamuoyunda "Ayhan Bora Kaplan soruşturması" olarak bilinen dosyaya ilişkin gizlilik kararına rağmen soruşturma evraklarının paylaşılması ve alenileşmesi, gizlilik ihlali başlığı altında değerlendirildi. İddia makamı, iddianamenin 05 Ocak 2024 tarihli olduğu ve Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin gizlilik kararı bulunduğu halde evrakların dışarı çıktığını; Cevheri Güven'in videolarında bu belgelerin yer aldığını belirtti. Ayrıca, Kerem Gökay Öner'in cihazında söz konusu dosyaya ilişkin bazı mesajlaşmaların görüldüğü, ancak dosyanın kendisinin ve bazı iletilerin silinmiş olabileceğinin değerlendirildiği de mütalaada yer aldı.
GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA
İddia makamı, Serkan Dinçer hakkında görevi kötüye kullanma suçundan 6 ay ila 2 yıl, gizliliği ihlal suçundan 1 ile 3 yıl, cezalandırılasını ve Adli emanetler ve dosyadaki CD'lerin delil olarak saklanmasını istedi.