FETÖ’cü Cevheri Güven’e bilgi sızdıran köstebek polisler davasında mütaala: Dijital izler tek tek sıralandı!

DOSYA VE BELGE AKIŞI: E-POSTA, DRIVE VE YANDEX ÜZERİNDEN "BELGE TRANSFERİ"

İddia makamı, Serkan Dinçer'in Cevheri Güven ile bilgi paylaşımını yalnızca sosyal medya üzerinden değil; e-posta ve dosya paylaşım altyapıları üzerinden de yürüttüğünü ortaya koydu. Buna göre Dinçer'in telefon rehberinde "P Yusuf J3" ve "P Fatih Guzelocak" kaydıyla WhatsApp üzerinden yürüttüğü yazışmalarda yer alan 4 Ocak 2016 tarihli belgenin, Güven'in 15 Ekim 2023 tarihli "SOYLU VE ÖRGÜTÜ PARALARI BÖYLE KAÇIRDI" başlıklı videosunda aynen yer aldığı; Serkan Dinçer'in bu mesajlaşmayı 10 Ekim 2023'te yaptığı, videonun ise 15 Ekim 2023'te yayımlandığı ifade edildi. Mütalaada ayrıca Dinçer'in 17 Ocak 2022 tarihli "sayın bakanım" başlıklı e-postasıyla bağlantılı içeriklerin, Güven'in 15 Ekim 2023 tarihli video anlatımlarıyla örtüştüğü kaydedildi.

Buna ek olarak, dinçer'in cihazında Ayhan Bora Kaplan soruşturması evraklarına ilişkin "ACE Scanner_2023_09_12.pdf" dosyasının izine rastlandığı; dosyanın bir Google hesabında oluşturulduğu, dinçer'in tanımlı e-posta adreslerine aktarıldığı ve paylaşım zincirinin ayrıca Yandex Disk üzerinden "7 Mayıs 2014–27 Ocak 2017" başlıklı fotoğraf albümü ile "2009 KOM YRD İFADELER" klasörüne uzandığı belirtildi. Bu içeriklerin bir bölümünde emniyet mensuplarına ait kimlik bilgileri içeren kartonların yer aldığı da mütalaada yer alan tespitler arasında gösterildi.